Poland Business Run 2023. Mamy nowe zdjęcia uczestników charytatywnego biegu w Krakowie Mateusz Bijak

To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie biegów w Polsce. Poland Business Run to bowiem nie tylko sportowa rywalizacja, ale i walka o środki dla osób z niepełnosprawnościami. Do akcji włącza się wiele firm i przedsiębiorstw, a także mnóstwo mieszkańców Krakowa. Dziewięć tysięcy zawodników, zorganizowanych w pięcioosobowe zespoły, pobiegło w niedzielę 3 września wokół Błoń. Obejrzyjcie nowe zdjęcia uczestników zawodów.