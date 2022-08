Polacy rozegrali trzy mecze z Anglikami i poznali swych przeciwników w mistrzostwach świata w amp futbolu w Turcji ZDJĘCIA

Trójmecz w Nantwich

„Biało-czerwoni”, przygotowujący się do udziału w MŚ (1-9 października 2022), polecieli do Anglii, by zaliczyć po dwa mecze z piątą drużyną mistrzostw Europy 2021 Anglią i zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki 2021 Ghaną, ale okazało się, że ta ostatnia nie dotarła na turniej. Polacy rozegrali więc w Nantwich (ok. 240 km na północny zachód od Londynu) trzy spotkania z gospodarzami.