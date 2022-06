Pokaz filmu "Detektyw Bruno" i spotkanie z aktorką Adrianną Kućmierz w niedzielę 22 czerwca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

FLESZ - To koniec pracy zdalnej? Firmy chcą powrotu do biur

"Detektyw Bruno" w reżyserii Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja to ciepła opowieść o przyjaźni popularnego aktora z jego największym, choć bardzo młodym fanem. Bruno Księski (w tej roli Piotr Głowacki) od lat wciela się w postać detektywa w serialu kryminalnym. Przez pewien niefortunny incydent, jego kariera wisi jednak na włosku i wygląda na to, że uratować ją może tylko młodziutki Oskar (Iwo Rajski) - ślepo zapatrzony w idola chłopak, który chce go wynająć do odnalezienia urodzinowego skarbu.

"Detektyw Bruno" uczy odróżniać ekranową fikcję od życiowej prawdy, zachęca do krytycznego myślenia oraz empatycznego przyglądania się drugiemu człowiekowi. Obraz Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja to doskonały punkt wyjścia do wspólnej rozmowy o tym, jak właściwie powstają filmy i seriale oraz w jaki sposób wpływają na swoich odbiorców. To właśnie będzie temat spotkania z Adrianną Kućmierz - aktorką teatralną i serialową, która opowie o tajnikach zawodu aktora oraz odpowie na pytania na temat pracy na planie. Rozmowę poprowadzi Kaja Łuczyńska - filmoznawczyni i edukatorka filmowa.