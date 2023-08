Pokaz filmu "Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego w ramach "Krótkiej historii polskiego kina" 24 sierpnia w Kinie Pod Baranami

Stawka, wbrew pozorom, jest dla docenta dość wysoka – jest nią nie tyle chęć rewizji idealistycznego oglądu świata przez niedoświadczonego magistra, co potrzeba udowodnienia samemu sobie słuszności dokonanego kiedyś wyboru własnej postawy życiowej. Wyboru, który - jak chce w to wierzyć docent - podyktowany był racjonalnością, a nie cynizmem. Wydarzenia na spokojnym obozie naukowym przybiorą nieoczekiwanie burzliwy, a nawet pół kryminalny charakter. Przeniosą ten smaczny, czysto teoretyczny dyskurs dwóch protagonistów na boleśnie realną płaszczyznę.

Film "Barwy ochronne" uważany jest za świetny przykład "Kina moralnego niepokoju" - nurtu w kinie polskim z lat 1976-81. Należące do niego tytuły w krytyczny sposób odnosiły się do obowiązującego systemu politycznego, zwracając uwagę na takie zjawiska jak dorobkiewiczostwo, konformizm czy upadek więzi międzyludzkich.

"Krótka historia polskiego kina" to polska klasyka filmowa w kinach studyjnych w całej Polsce. W programie trwającego od lutego cyklu jest dziesięć tytułów wybranych przez Tomasza Kolankiewicza. Każdy z seansów poprzedzony jest wykładem przygotowanym przez kuratora przeglądu. Prelekcje przybliżają sylwetki twórców, wprowadzają w tematykę filmu oraz omawiają realia polityczno-społeczne jego powstania. Przegląd to okazja by najważniejsze polskie filmy obejrzeć na kinowym ekranie w wersji cyfrowo odrestaurowanej.