Pokaz filmu "Banel i Adama" oraz spotkanie z podróżniczką Marzeną Figiel-Strzałą 10 kwietnia w Kinie Pod Baranami Paweł Gzyl

"Banel i Adama" Materiały prasowe

Senegalski kandydat do Oscara "Banel i Adama" to jeden z pięciu tytułów, które można zobaczyć na początku kwietnia w Kinie Pod Baranami podczas repliki festiwalu filmów afrykańskich AfryKamera. Po pokazie filmu w środę 10 kwietnia o godz. 18 odbędzie się spotkanie z dziennikarką i podróżniczką Marzeną Figiel-Strzałą dotyczące problemu dostępu do wody wśród plemion Afryki.