Pojazd wpadł w betonowy most. Rozbił samochód przez niebezpieczny manewr, który wymusił inny kierowca Barbara Ciryt

Do wypadku samochodu osobowego i rozbicia go o elementy betonowego mostu doszło w Mnikowie w gminie Liszki. W czwartek, 29 czerwca, późnym wieczorem do akcji ratowniczej podczas tego zdarzenia zostali wezwani strażacy z OSP Mników i OSP Czułów oraz policja.