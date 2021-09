Pogoń - Cracovia. "Pasy" znów musiały gonić wynik

Trener Michał Probierz musiał wystawić Pellego van Amersfoorta nie tak jak zwykle – w środku pomocy, a w ataku. Wobec kontuzji Marcosa Alvareza (problemy z mięśniem przywodziciela) i słabej formy Filipa Balaja, a także Rivaldinho (Filipa Piszczka w ogóle nie było w meczowej „20”) nie miał zbyt wielkiego pola manewru. W porównaniu z ostatnim meczem z Górnikiem, szkoleniowiec dokonał trzech zmian.

Nie było Filipa Balaja, Karola Knapa i Michała Wiśniewskiego, a pojawili się w „11” Damir Sadiković, Mathias Hebo Rasmussen i Kamil Ogorzały.

„Pasy” od początku przystąpiły do meczu bojowo nastawione. I już w 1 minucie Kamil Ogorzały stanął przed szansą, wpadł w pole karne, ale Dante Stipica odważnym wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo. W 12 min goście przeprowadzili świetną akcję, piłka jak po sznurku wędrowała od van Amersfoorta do Lusiusza i wreszcie do Rasmussena, który mógł złożyć się do strzału, ale wybito mu piłkę spod nóg i był tylko róg. Krakowianie grali odważnie, często wymieniali piłkę w drugiej linii, inicjowali ataki. Kombinacyjna gra mogła się podobać. Gospodarze nie mogli się przebić przez drugą linię, ani przez obronę „Pasów”.