Pogoda zupełnie oszalała! Grzyby w styczniu w małopolskich lasach. Czytelnicy wysyłają zdjęcia kurek! Gdzie są grzyby? 19.01.20

Grzyby w styczniu? Okazuje się, że to możliwe! W małopolskich lasach mamy wysyp kurek i innych jadalnych grzybów - informują nasi Czytelnicy. Na dowód tego wysyłają zdjęcia swoich zbiorów. I choć w przyrodzie występują zimowe gatunki grzybów, to jednak dla niektórych, takich jak np. właśnie kurki, minusowe temperatury nie są normalnymi warunkami, w jakich rosną. Co się wobec tego stało? Czy wkrótce z koszykiem do lasu będziemy chodzić również w styczniu?