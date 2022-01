Pogoda w środę w Krakowie. Zobacz prognozę pogody na jutro, 05.01 dla Krakowa

Pogoda na jutro (środa, 05.01) dla Krakowa

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 7°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 1°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 90 %. Ma spaść ok. 4.3 mm deszczu. Przydatna może okazać się parasolka.