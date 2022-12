Pogoda w Polsce: gdzie leży biegun zimna? W tym jednym miejscu mróz może sięgnąć nawet -50 stopni Celsjusza. Wcale nie chodzi o Suwałki

Ekstremalna pogoda. Gdzie w Polsce jest najzimniej?

Rekord zimna w Polsce. Temperatura spadła do -41 stopni Celsjusza

Oficjalny rekord zimna w Polsce nie należy wcale do słynnych z chłodów Suwałk, lecz do Siedlec. 11 stycznia 1940 r. temperatura miała tu spaść do -41 stopni Celsjusza. Niedaleko w tyle zostaje Żywiec z wynikiem -40,6 stopnia, odnotowanym w grudniu 1929 r. Te mrozy były jednak niezwykłe, zdecydowały o nich sploty różnych zjawisk atmosferycznych i nie można powiedzieć, by Siedlce czy Żywiec były faktycznymi polskimi biegunami zimna.

Te wszystkie rekordy to jednak sytuacje anomalne. Gdzie w Polsce znajduje się miejsce, w którym jest zimno przez cały rok, a średnia roczna temperatura jest najniższa? Poszukajmy polskiego bieguna zimna. Poniżej najważniejsi kandydaci do tego tytułu.

Suwałki: tu można uciec od letnich upałów

Powszechnie uważa się, że Suwałki są najzimniejszym miastem Polski. Może to być prawda, ale tylko jeśli chodzi rzeczywiście o obszary miejskie. W Suwałkach średnia roczna temperatura powietrza jest faktycznie najniższa w kraju (ok. 6 stopni Celsjusza), z kolei pobliskie Wiżajny w powiecie suwalskim uchodzą za najzimniejsze miasto nad Wisłą.

W całym regionie Suwałk zima termiczna trwa ok. 119 dni, za to latem jest tu całkiem przyjemnie: przeciętnie między 18 a 20 stopni, więc dość ciepło, ale bez upałów.

Śnieżka: tu pogoda może zaskoczyć

Kotlina Orawsko-Nowotarska: mrozy nad torfowiskami

Jako jeden z możliwych biegunów zimna w Polsce podaje się czasem torfowiska w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Torfowisko Baligówka koło Czarnego Dunajca to popularny teren spacerowy, ale położona w jego wschodniej części tzw. Puścizna Rękowiańska to jedno z najzimniejszych miejsc w Polsce.

19 grudnia 2022 padł tutejszy rekord temperatury przy gruncie: - 28,6 stopni Celsjusza. To imponujący wynik, ale są lepsi kandydaci do miana polskiego bieguna zimna.

Hala Izerska: polska Mała Syberia

Jeszcze do niedawna to właśnie Hala Izerska uchodziła za faktyczny polski biegun zimna. Wprawdzie tutejsze mrozy dają się we znaki tylko turystom, a nie stałym mieszkańcom, jak w przypadku Suwałk, to jednak wyniki temperaturowe Hali Izerskiej robią duże wrażenie i nie na darmo to miejsce bywa nazywane Polską Syberią. W 1996 r. odnotowano tu temperaturę -36,6 stopnia Celsjusza. Przed rozpoczęciem oficjalnych pomiarów, w latach 20. XX w., mógł paść tu nawet nieoficjalny rekord zimna. Podobno w 1929 r. na Hali Izerskiej odnotowano temperaturę rzędu -42 stopni.