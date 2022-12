Pogoda w Polsce: gdzie leży biegun zimna? W tym jednym miejscu mróz może sięgnąć nawet -50 stopni Celsjusza. Wcale nie chodzi o Suwałki

Ekstremalna pogoda. Gdzie w Polsce jest najzimniej?

Rekord zimna w Polsce. Temperatura spadła do -41 stopni Celsjusza

Oficjalny rekord zimna w Polsce nie należy wcale do słynnych z chłodów Suwałk, lecz do Siedlec. 11 stycznia 1940 r. temperatura miała tu spaść do -41 stopni Celsjusza. Niedaleko w tyle zostaje Żywiec z wynikiem -40,6 stopnia, odnotowanym w grudniu 1929 r. Te mrozy były jednak niezwykłe, zdecydowały o nich sploty różnych zjawisk atmosferycznych i nie można powiedzieć, by Siedlce czy Żywiec były faktycznymi polskimi biegunami zimna.