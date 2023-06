Pogoda w kratkę nie odstraszyła krakowian. Chętnie zażywali oni kąpieli na Zakrzówku

Choć początkowo pojawiały się informacje, że wstęp na baseny na Zakrzówku ma być płatny, wiele wskazuje na to, iż jednak tak nie będzie. Jeden z krakowskich radnych chciał, aby mieszkańcy Krakowa za korzystanie z kąpieliska płacili 5 złotych, a turyści - 20 złotych. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który jest operatorem tego miejsca, poinformował jednak, że opłaty nie zostaną wprowadzone, a wstęp na Zakrzówek będzie darmowy.

Kąpielisko na Zakrzówku funkcjonuje od 22 czerwca do 3 września, siedem dni w tygodniu, w godzinach miedzy 10.00 a 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Parkować można ulicy Norymberskiej, gdzie do dyspozycji jest 13 miejsc i przy ulicy Wyłom gdzie jest 19 miejsc postojowych. To jednak nie wszystkie miejsca postojowe, które przy Zakrzówku będą dostępne, ponieważ do końca 2023 roku mają także powstać przy ulicy Twardowskiego 44 miejsca postojowe.

