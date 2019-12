Pogoda. W drugi dzień świąt będzie paskudnie

Piątek zapowiada się na ogół pochmurno z opadami śniegu, a na Dolnym Śląsku deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota w centrum i na Podkarpaciu upłynie z opadami śniegu. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr.