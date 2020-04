Pogoda. Poniedziałek będzie pogodny, najcieplej w Małopolsce

Poniedziałek w całym kraju będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. W północnej i zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C w Małopolsce.