TVN Meteo/x-news

Wtorek w całym kraju będzie pogodny. W Małopolskie temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w Nowym Targu do 6 st. C w Nowym Sączu i Limanowej. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.