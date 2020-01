We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju rozpogodzeniami. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C w Gorlicach do 6 st. C w Krakowie, Bochni i Chrzanowie. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni i południowy. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz.