Pogoda na wiosnę 2023. Kiedy będzie ciepło? IMGW wyjaśnia, czemu kwiecień był wyjątkowo zimny 13.04.23

- W końcu napływają do naszego kraju ciepłe masy powietrza. Dni stają się dłuższe. W tym tygodniu w rejonie Małopolski temperatura powietrza wzrośnie do ok. 11-16 stopni Celsjusza. W nocy już coraz rzadziej będą notowane przymrozki, które jednak mogą się pojawiać, głównie w obszarach podgórskich Karpat (nadchodząca noc). Temperatura minimalna w Krakowie wynosić będzie na ogół od 5 do 8 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu - 17-23 kwietnia - jest szansa na wartości zbliżające się do 20 stopni Celsjusza, a więc będzie jeszcze cieplej - reasumuje ekspert.