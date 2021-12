Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok. Nadciąga znaczne ocieplenie

Czwartek zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami mżawki i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na północnym wschodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów mżawki lub deszczu do 5 l/mkw. Tylko na południowym zachodzie kraju opady będą zanikać i mogą pojawić się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60-90 km/h.