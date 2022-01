Pogoda na środę, 12 stycznia. Po okresie lekkiej zimy na chwilę zrobi się cieplej. Potem powieje silniejszy wiatr TVN Meteo/x-news

W środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na wschodzie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.