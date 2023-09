Pogoda na Rysach – jak sprawdzić warunki atmosferyczne na najwyższym szczycie Polski? To musiz wiedzieć, zanim wyruszysz w góry

Rysy: pogoda potrafi być kapryśna

Pogoda w Tatrach potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie, dlatego tak ważne jest, aby przed każdym wyjściem w góry dokładnie sprawdzić warunki atmosferyczne panujące na szlakach. Rysy nie są tu żadnym wyjątkiem – na szczęście turyści wybierający się w góry mogą skorzystać z kilku źródeł, by nie zaskoczyć się podczas wycieczki.

Flickr.com / Kārlis Dambrāns / CC BY 2.0

Jak sprawdzić pogodę na Rysach?

Na Rysy od strony polskiej prowadzi czerwony szlak, który przebiega od schroniska nad Morskim Okiem. Jedna z kamer TOPR ulokowana jest tak, by turyści mogli zobaczyć tatrzańskie jezioro oraz Rysy, co pozwala sprawdzić pogodę w momencie rozpoczęcia wspinaczki.

Poniżej przykładowa prognoza pogody dla najwyższego polskiego szczytu na 19 i 20 września 2023:

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można sprawdzić prognozę pogody dla Tatr. IMGW-PIB (screenshot)

Ostrzeżenia IMGW umożliwiają także zaplanowanie wyjścia w góry tak, by nie natknąć się na burzę. Jak to sprawdzić? W dolnym lewym rogu strony z prognozą pogody wystarczy kliknąć w kafel „Prognozy burzowe”. Jeżeli miejsce, do którego mamy zamiar się udać (w tym przypadku Rysy) nie uzupełni się automatycznie w kaflu wyszukiwania, można wpisać lokalizację ręcznie.