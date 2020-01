Pogoda na poniedziałek, 6 stycznia. Ostrzeżenie przed mrozem!

Anna Kaczmarz

Synoptycy przewidują na poniedziałek, 6 stycznia zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -2°C, na szczytach Tatr około -4°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. IMGW ostrzega przed mrozem! Ostrzeżenia przed mrozem dotyczą południowych, przygranicznych powiatów województwa małopolskiego: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Tam temperatura będzie wynosić od minus 15 do minus 17 stopni Celsjusza.