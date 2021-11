Pogoda na poniedziałek 22 listopada. Duże zachmurzenie i deszcz

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, na południu przejściowo umiarkowanego. W pasie północnym pojawią się opady deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Na północnym wschodzie spadnie zaś śnieg z deszczem i sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z zachodu, umiarkowanie, a na wschodzie dość silnie. Porywy mogą rozpędzać się do 40-50 km/h.

W środę należy spodziewać się pochmurnego nieba z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr.

Czwartek zapowiada się pochmurno, jedynie na północnym zachodzie możliwe są niewielkie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w pasie południowym. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych.