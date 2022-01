Pogoda na piątek, 7 stycznia. Nawrót zimy. Mróz i opady śniegu TVN Meteo/x-news

Jaka będzie pogoda w piątek, 7 stycznia TVN Meteo/x-news Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam powrót zimy. Prognozowane są opady śniegu, najczęściej o przelotnym charakterze, ale także ujemne wartości na termometrach. Będą miejsca, w których temperatura nie wyniesie więcej niż -3 stopnie Celsjusza. Piątek na zachodzie zapowiada się pochmurno i śnieżnie. W pozostałej części kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.