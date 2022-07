Podwyżki płac w Małopolsce hamują. Pierwszy raz od lat wynagrodzenia wzrosły poniżej inflacji. Tylko dwie grupy nad kreską. Jakie? Zbigniew Bartuś

Zarobki i podwyżki płac w Małopolsce. Oto najnowsze zestawienie oparte na danych GUS. Jeśli chcesz je zobaczyć, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce w maju 2022. Dane: GUS Zobacz galerię (27 zdjęć)

Przeciętne wynagrodzenie w małopolskich przedsiębiorstwach nadal rośnie, ale pierwszy raz od lat poniżej inflacji – co oznacza, że realne płace maleją i można za nie kupić mniej niż wcześniej. W maju 2022 średni wzrost wynagrodzeń w Małopolsce wyniósł 13,6 proc., przy inflacji 13,9 proc. (w czerwcu urosła ona już do 15,6 proc.), ale po raz kolejny rozkładał się bardzo nierówno – w niektórych branżach podwyżki sięgnęły zaledwie 4,5 procent rok do roku, w innych około 10 procent, a w jednej przekroczyły… 30 procent – wynika z najnowszego raportu krakowskiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli chcesz sprawdzić wynagrodzenia i podwyżki w swoim sektorze, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.