Podwójne standardy w urzędzie. Kogo odwołuje prezydent Majchrowski?

Zarzut postawiony kierownikom z ZBK mówi również o tym, że działali wspólnie i w porozumieniu z Katarzyną I., czyli właśnie wspomnianą wcześniej byłą szefową magistrackiego Wydziału Mieszkalnictwa (w przeszłości zajmowała też kierownicze stanowisko w ZBK).

Katarzynie I. ogłoszono miesiąc temu, 5 grudnia ub.r., kolejne zarzuty - grozi za nie kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo to prezydent Majchrowski wciąż utrzymuje ją na stanowisku wicedyrektora ZCK. Co więcej - co należy przypomnieć - na tym stanowisku została obsadzona... bez konkursu, już po usłyszeniu w 2018 roku pierwszych zarzutów. A według śledczych miała w latach 2015-17 przyjąć łącznie ok. 70 tys. zł łapówki.

- Proszę pamiętać, że postawienie komuś zarzutów nie jest jednoznaczne z udowodnieniem mu winy, bo to dopiero rozstrzyga sąd - argumentowała Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa, odpowiadając na nasze pytania o zatrudnienie urzędniczki w ZCK, na której ciążą poważne zarzuty korupcyjne.