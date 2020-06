Podtopione budynki, uszkodzone drogi, powalone drzewa - burze przechodzą przez Małopolskę

Krakowski Rynek w świątecznym nastroju

W piątek na Rynku Głównym kupcy otwarli stoiska Targów Bożonarodzeniowych. Świąteczny kiermasz potrwa do 26 grudnia. Jak co roku zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. Już sobotę to właśnie z krakowskiego Rynku będzie można wysłać list do Świętego Mikołaja.