Podkrakowska willa z wyróżnieniem. Co w niej takiego niezwykłego?

W kategorii „budynek jednorodzinny nowy” publiczność najwyżej oceniła Willę w Balicach i to właśnie do niej wędruje tytuł „Wyróżnienie Internautów” w konkursie Fasada Roku 2021. Projekt powstał we współpracy inwestora – 4 building sp. z o.o. z pracownią AXM Architekci.

Organizatorem konkursu jest firma z branży budowlanej. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacji Twórców Architektury (FTA), to już piętnasta odsłona rywalizacji.