Podhale. Turyści wracają z długiego weekendu. Ślimacze tempo na zakopiance, utrudnienia również w samym Zakopanem [ZDJĘCIA Z TRASY] Karina Czernik

W Zakopanem i w kilku miejscach na zakopiance kierowcy muszą odstać swoje. To wszystko za sprawą wzmożonego zainteresowania wypoczynkiem na Podhalu. W piątek, 7 stycznia informowaliśmy, że pod Giewont zjechały tysiące gości. Kolejka do kolejki na Kasprowy Wierch mierzyła kilkaset metrów, oblegane były szlaki w rejonie Kuźnic m.in. na Kalatówki, Halę Kondratową czy Gąsienicową. Jak informowała w sobotę rano zakopiańska policja, ze względu na napływ dużej liczby turystów w popularnych miejscach w Tatrach brakowało miejsc do parkowania. Podobnej sytuacji należy spodziewać się w niedzielę. Już teraz pokonanie trasy z Zakopanego do Skomielnej Białej zajmuje ponad dwie godziny.