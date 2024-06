Podgórskie Letnie Koncerty: klasyczna i sakralna muzyka w zabytkowych wnętrzach Kościoła św. Józefa w Krakowie. Sprawdź program

Program koncertów

Lipiec

28.07, godz. 16:00 - KONCERT „ANGIOL DI PACE – ANIOŁ POKOJU”. Wykonawcy: Martyna Dwojak (mezzosopran), Nataliia Hydz (sopran), Olga Piotrowska-Cender (pianino). Program: V. Bellini, L. Luzzi, G.B. Pergolesi, G. Rossini, C. Saint-Saëns, G. Verdi.

21.07, godz. 16:00 - KONCERT „MUZYKA SAKRALNA LATEM”. Wykonawcy: Edyta Piasecka (sopran), Maria Hubluk (sopran), Tomasz Kaszuba (fortepian). Program: J.S. Bach, G. Caccini, C. Franck, Ch. Gounod, W. Gomez, W.A. Mozart, G. Pergolesi, A. Piazzolla, G. Rossini, A. Vivaldi, A. Webber.

14.07, godz. 16:00 - KONCERT „MUZYKA BAROKU”. Wykonawcy: Barbara Ostafin (mezzosopran), Zygmunt Kokoszka (organy). Program: J.S. Bach, D. Buxtehude, C. Caccini.

Sierpień

4.08, godz. 16:00 - KONCERT „OBLICZA ORGANÓW”. Wykonawca: Witold Zalewski (organy). Program: J.S. Bach, C. Franck, M. Surzyński.

Muzyczna Uczta w Zabytkowym Sanktuarium

Podgórskie Letnie Koncerty to cykl wyjątkowych wydarzeń, które przeniosą publiczność w świat muzyki klasycznej i sakralnej. Każdy koncert to spotkanie z pięknem dźwięków w wykonaniu uznanych artystów, a wyjątkowa atmosfera zabytkowego Kościoła Św. Józefa dodaje wydarzeniu szczególnego uroku. W programie znajdą się dzieła najwybitniejszych kompozytorów, w tym Bacha, Vivaldiego, Mozarta, a także utwory mniej znanych, ale równie fascynujących twórców. To doskonała okazja, aby w pełni cieszyć się muzyką w wyjątkowej scenerii.