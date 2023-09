Podejrzany o gwałt poszukiwany przez Interpol zatrzymany pod Krakowem

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili miejsce przebywania 38-letniego obywatela Polski, poszukiwanego przez Interpol, celem aresztowania i doprowadzenia do sądu. Mężczyzna ukrywał się pod jednym z adresów na terenie gminy Zabierzów i tam też został zatrzymany przez kryminalnych z powiatu krakowskiego.

Władze Wielkiej Brytanii Brytyjskie poszukiwały 38-latka, jako podejrzanego do sprawy o przestępstwo na tle seksualnym — zgwałcenie, którego miał się dopuścić w 2020 roku na terytorium tego kraju.

Wczoraj policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie wykonane zostały z nim czynności. Z kolei dzisiaj (1 września br.) doprowadzili 38-latka do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 60 dni. Zgodnie z dyspozycją sądu, zatrzymany został osadzony w areszcie śledczym, do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego.