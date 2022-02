Podczas tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego poznamy bliżej czeskie dokumenty i animacje

- Czesi od lat są w czołówce narodów najbardziej lubianych przez Polaków. Lubimy czeską kuchnię, uwielbiamy czeskie piwo i kochamy czeskie filmy. Nie mogliśmy się więc doczekać by to właśnie Czechom oddać część programu Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Od dawna wiadomo, że czeskie filmy mają swój niepowtarzalny urok, a tamtejsi filmowcy wrodzony talent obserwacji i pokazywania tego, co nieoczywiste często w zabawny sposób. Dotyczy to również dokumentów. Widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję by poznać świetnych bohaterów i nieprawdopodobne historie. Czescy filmowcy mają niezwykłą cechę – potrafią o nawet bardzo ważnych sprawach mówić w sposób lekki i z przymrużeniem oka - tłumaczy Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego KFF.