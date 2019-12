Podborze. Wiejskie gospodynie szyją książeczki, dzięki którym niewidome dzieci poznają świat [ZDJĘCIA]

Skąd tak oryginalny pomysł? Gospodynie zainteresowały się tematem, ponieważ syn jednej z nich od ośmiu lat uczęszcza do Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie.

Domeną pań z Podborza jest szycie, ale nie takie zwyczajne. Przy pomocy igieł maszyn do szycia i nici tworzą książeczki, które można czytać dotykiem rąk.

Spod maszyn do szycia i rąk gospodyń zaczęły wychodzić książeczki, których trójwymiarowe elementy pozwalają niewidomym i niedowidzącym dzieciom lepiej poznawać świat. - Wszystko musi mieć odpowiedni kształt, żeby dotykiem można było rozpoznać co to jest - podkreśla Barbara Węgiel.

Pierwszy zestaw książek trafił już do krakowskiej szkoły. Dzieci bardzo się ucieszyły, a ich opiekunom trudno było ukryć łzy wzruszenia. - To są małe dzieła sztuki. Zachwycone nimi są zarówno najmłodsze dzieci jak i te większe - przyznaje Lucyna Zaleska ze Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa.

W rejonie świetlicy w Podborzu przynajmniej raz w tygodniu robi się ruch. O umówionej porze gospodynie z różnych części wioski zostawiają domowe obowiązki, bo spotkanie z koleżankami to rzecz święta. Wyciągają kilka maszyn do szycia, igły, nici i tkaniny. Przy miłych rozmowach zabierając się do pracy, która nieraz trwa kilka godzin.