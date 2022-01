Pod koniec stycznia przyjeżdża do Polski słynny chór Gregorian. W Krakowie posłuchamy go w Tauron Arenie

Podczas koncertu usłyszymy najbardziej znane utwory muzyki popowej i rockowej, poddane wyjątkowym interpretacjom i charakterystycznej gregoriańskiej manierze średniowiecznego brzmienia. Bogaty repertuar chóru zawiera m.in. utwory: "So Sad" i "Moments of Peace" (Gregorian), "Nothing Else Matters" (Metallica), "Join Me" (HIM), "Voyage Voyage" (Desireless), "Sadeness" (Enigma), "Angels" (Robbie Williams), "Forever Young" (Alphaville), "Let Down" (Radiohead), "Fix You" (Coldplay) i wiele innych.

Wraz z chórem na scenie wystąpi gościnnie znakomita wokalistka, młodsza siostra Sarah Brightman – Amelia Brightman. Trasa została przygotowana z wielkim rozmachem, a program artystyczny utrzymany jest w typowo gregoriańskiej atmosferze. Nie zabraknie zapierającej dech w piersi choreografii oraz spektakularnych efektów scenicznych z użyciem ognia, świateł i pirotechniki.

Chór Gregorian powstał na początku lat 90. Światowym sukcesem okazał się oryginalny pomysł znanego producenta muzycznego Franka Petersena – połączenie średniowiecznych chorałów gregoriańskich z współczesną muzyką popową i rockową. Już pierwszy album grupy – "Masters of Chant", przyniósł jej ogromną popularność – status złotej płyty w 6 krajach Europy.