Poczta Polska o danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji: Są potrzebne przy organizacji wyborów powszechnych w 2020

Poczta Polska dostała dane do wyborów z resortu cyfryzacji 123rf

„Rzeczpospolita” donosi, że Poczta Polska ma już dane potrzebne do przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Jak się okazuje, dane nie musiały być pobrane od samorządów. Władza znalazła inny sposób, by poznać adresy wyborców. Odpowiednie dane, za zgodą ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, zostały już przesłane do Poczty Polskiej. Rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek potwierdza, że dane zostały przekazane dla celów organizacji wyborów powszechnych w 2020 r.