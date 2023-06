Po weekendzie do Małopolski dotrą upały. Termometry mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza

Noc tropikalna

Między linią kolejową a ul. gen. Leopolda Okulickiego wyrosły ogromne betonowe filary, na których ma wspierać się estakada trasy S7. To jeden z elementów ogromnej inwestycji drogowej, które…

Uwaga na burze

Zgodnie z komunikatem IMGW ostrzeżenie dotyczy powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego i dąbrowskiego; obowiązuje od godz. 12 do 20 w niedzielę.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienie tych zjawisk określono na 80 proc.