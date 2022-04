Po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżniono cztery krakowianki

- Potrzebujemy opowieści o kobiecej sile, o kobiecej mocy, potrzebujemy poznać herstorię naszego miasta, by poznać je naprawdę i prawdziwie, by je zrozumieć. Potrzebujemy wsparcia kobiecych postulatów, potrzebujemy wsparcia postulatów równościowych, w które Kraków angażuje się od dłuższego czasu bardzo intensywnie - powiedziała podczas gali wręczenia nagród ich pomysłodawczyni i inicjatorka Nina Gabryś. - Kobiety krakowianki są zdecydowanie siłą naszego miasta, zmieniają je każdego dnia, dumnie i odważnie pokazując, że wszystko jest możliwe. Powołanie nagrody to szansa, by docenić krakowianki, które przełamują bariery, stawiają czoła wyzwaniom, sprawiają, że nasza miejska rzeczywistość staje się z każdym dniem lepsza.