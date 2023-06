Po prawie 20 latach remontu nadeszła wiekopomna chwila. Ważna droga na lotnisko w Balicach w końcu otwarta dla samochodów!

- Kończymy etap ostatni, stosunkowo najkrótszy, ale skomplikowany, bo dotyczył bardzo newralgicznego skrzyżowania - zarówno z ulicą Jesionową, jak i 28 Lipca 1943. To sprawiało, że był to kręgosłup komunikacyjny dla tej części miasta, a co więcej ulica Królowej Jadwigi łączyła lotnisko z centrum miasta. To także ważny rejon ze względu na punkty usługowe. Niskie położenie oraz spływ wód, a także liczne instalacje kumulujące się w drodze, sprawiały, że ta inwestycja była bardzo wymagająca - poinformował w środę 31 maja zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.