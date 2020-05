Po majówce pójdziemy do muzeum? A jednak nie tak szybko

Spragnieni kontaktu ze sztuką, po majówce z muzealnych atrakcji będziemy mogli skorzystać… spacerując po Wawelskim Wzgórzu. Krakowskie muzea otworzą swoje zbiory dla zwiedzających etapami.

- W pierwszym etapie postanowiliśmy udostępnić zwiedzającym tereny wzgórza, to znaczy oba dziedzińce: zewnętrzny i arkadowy oraz specjalnie, ogrody renesansowe. Wejście do ogrodów będzie prowadziło przez bramę przy kaponierze pod „Kurzą Stopką”, od strony ul. Kanoniczej. W kolejnych etapach udostępniania Zamku dla zwiedzających przywracane będzie stopniowo wejścia do stałych ekspozycji, z anonsowanymi już wcześniej dodatkowymi gabinetami: Holenderskim, Włoskim i Kolekcjonera – informuje dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

Zanim placówki kulturalne zaproszą zwiedzających czeka je dostosowanie do wymogów związanych z rygorem epidemicznym. Dlatego w najbliższym czasie udostępnianie wnętrz będzie formą działalności równoległą do działalności on-line. Samo zwiedzanie muzeów również nie będzie takie jak dawniej, limitowane poprzez ograniczenie liczby zwiedzających i godzin zwiedzania. W najbliższym czasie nie będą możliwe również zwiedzania grupowe.