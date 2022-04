Po dwóch latach przerwy powraca Kraków Live Festival. Jego gwiazdą będzie Halsey

Halsey to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów piosenek, wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka. W 2015 roku ukazał się jej debiutancki album zatytułowany "Badlands", a w 2017 roku opublikowana została kolejna płyta - "Hopeless Fountain Kingdom". Jej ubiegloroczny album "If I Can’t Have Love, I Want Power", wyprodukowany przez Trenta Reznora i Atticussa Rossa, trafił do Top 10 w kilkunastu krajach i otrzymał nominację do nagrody Grammy.