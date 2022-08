"Po co ten look?" - nowy teledysk krakowskiej Ars Latrans Orchestry to zapowiedź drugiego albumu projektu Paweł Gzyl

"Po co ten look?" to drugi singiel promujący nadchodzącą drugą płytę projektu Ars Latrans Orchestra. Krakowscy muzycy znów postanowili nam opowiedzieć o miłości - piosenka jest dialogiem dwojga byłych kochanków.