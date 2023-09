Po co młodym ludziom tradycyjny teatr? "Czasem chodzi o to, żeby sobie po prostu bezkarnie pokrzyczeć"

Co w dobie mediów społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook, przyciąga młodych ludzi do teatru?

To wcale nie jest tak, że młodzież trzeba do teatru przyciągać. Młodzi Ludzie chętnie przychodzą na spektakle, czy zapisują się na zajęcia artystyczne. Wiadomo nie wszyscy, ale nie stawiałabym mediów społecznościowych w opozycji do uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych. Facebook czy Instagram nie są naszym wrogiem. Dzięki publikowanym tam, informacjom Młodzież ma z czego wybierać i decydować o tym na co się wybrać. Bardzo często zaproszenie przez znajomego jest najlepszą reklamą dla danego wydarzenia.

Jakie cechy kształtują zajęcia teatralne?

Scena, jest trochę jak terapia. Zdecydowanie otwiera i pozwala pozbyć się nadmiaru emocji, bez konieczności przyznawania się do tego, że są to osobiste odczucia. Oglądając postać na scenie, widz nigdy do końca nie wie, czy to co widzi jest tylko rolą, czy ktoś właśnie obnaża przed nim własną duszę. Zajęcia teatralne wpływają na umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem. W ostatnim czasie zaobserwowałam, że młodzież ma z tym problem. Podczas ćwiczeń, w których mają patrzeć komuś w oczy, czują się bardzo niekomfortowo. Spotkanie z drugim człowiekiem, bezpośredni kontakt i rozmowa są bezcenne w dobie szybkich wiadomości wystukiwanych kciukiem. Scena pozwala przełamać wewnętrzne bariery, wykrzyczeć i wypłakać to co w duszy gra. Daje szansę na to, żeby poszaleć. Odważyć się na to, na co na co dzień nie potrafimy sobie pozwolić. Czasem chodzi o to, żeby po prostu sobie bezkarnie pokrzyczeć.