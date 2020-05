Plaza wystawiona na sprzedaż. Niedawno planowano outlet

Jeszcze kilka miesięcy temu planowano, że Plaza zmieni się w outlet. Snuto ambitne plany, pokazywano ładne wizualizacje (w galerii). Projekt jednak upadł w tym roku. W dotychczasowych planach w stolicy Małopolski miały powstać dwa konkurencyjne centra outletowe - realizowane przez firmę Peakside Capital Fashion Outlet Kraków właśnie w Plazie oraz projekt KG Group - Cracovia Outlet przy ul. Nowohuckiej. Ostatecznie po porozumieniu zawartym między inwestorami powstanie tylko centrum realizowane przez KG Group. Termin otwarcia zaplanowano na początek 2022 roku.

Plaza ma 35 tys. mkw powierzchni. Słynie najbardziej z kina Cinema City IMAX.

Co może tam powstać? Według planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - usługi. Czyli ktoś może próbować

prowadzi własne centrum handlowe, ewentualnie je rozbudować. Można jednak również przekształcić budynek na biurowiec, wielkie centrum fitness czy tez kompleks kortów do squasha. Może to być centrum innych sportów - przypomnijmy, że kiedyś tłumy jechały do Plazy na bilard i kręgle. Może te czasy wrócą.