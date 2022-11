Planują nową zakopiankę w Krakowie. Początek w Bieżanowie albo na Bielanach Piotr Tymczak

Wciąż nie ustalono społecznego wariantu przebiegu trasy S7 Kraków - Myślenice. Anna Kaczmarz

Zespół zadaniowy ds. ustalenia przebiegu planowanej trasy S7 Kraków - Myślenice w związku z brakiem aprobaty pozostałych gmin co do proponowanych wariantów, skupił się na wyznaczeniu nowej drogi na terenie stolicy Małopolski. Obecnie brane są pod uwagę dwa rozwiązania co do początku trasy - wyznaczenie go na węźle Bieżanów albo też na węźle Bielany.