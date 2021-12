Plan na powrót polskich skoczków narciarskich do formy? Skok do Ramsau

Wyjazd na treningi do Ramsau to stara polska "sztuczka". Na austriackiej skoczni, tzw. normalnej, a więc mniejszej niż te, na których odbywają się zawody Pucharu Świata, łatwiej doskonalić technikę skoku i wychwytywać błędy. W chwilach kryzysu jeździli tak i Adam Małysz, i Kamil Stoch. Tym razem padło na Kubackiego, który w Wiśle zaliczył najgorszy pucharowy występ od wielu lat.

Forma podopiecznych Michala Doleżala jest tak zła, że tuż po niedzielnym konkursie w Wiśle zmodyfikowano pierwotne plany. Uznano, że ci, którzy spisują się na początku sezonu najsłabiej, powinni dostać kilka dni wytchnienia od startów, ale nie od treningów. Postanowiono, że Kubacki, a także Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka, który ostatnio chorował na COVID-19, pojadą do Ramsau. Tam będą ćwiczyć pod okiem trenerów Grzegorza Sobczyka i Macieja Maciusiaka.

Wprawdzie skocznia normalna jest także w Zakopanem, lecz nie ma pewności, że w najbliższych dniach będą na niej odpowiednie warunki śniegowe. Dlatego wybór PZN padła na obiekt, który co roku przez całą zimę jest doskonale przygotowany. Co ważne, jest tam również platforma przeznaczona wyłącznie do trenowania najazdu.