PK chciała budować blok na terenach zielonych. Spór o drogę do MCN

Akopol, spółka-córka Politechniki Krakowskiej, starała się o możliwość budowy bloku w zielonym rejonie dawnego pasa startowego w Czyżynach. Teraz z pomysłu rezygnuje. Wcześniej miasto nie dało zgody na to, bo wskazywało na brak dostępu do drogi publicznej. PK liczyła, że ta powstanie w ramach budowy dojazdu do planowanego centrum nauki Cogiteon. Okoliczni mieszkańcy cały czas protestują przeciwko proponowanemu przebiegowi drogi. Pojawiają się też postulaty, aby w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa zrezygnować z budowy Cogiteonu.

W październiku zeszłego roku Akopol - spółka-córka Politechniki Krakowskiej, nie dostała zgody od miasta na warunki zabudowy (tzw. wuzetka, na jej bazie wydaje się pozwolenie budowlane, jeśli w danym miejscu nie obowiązuje plan miejscowy) dla bloku mieszkalnego na południe od os. Akademickiego (to też inwestycja Akopolu), na zielonych terenach w rejonie dawnego pasa startowego lotniska w Czyżynach. Powodem odmownej decyzji był brak dostępu do drogi publicznej. Akopol próbował przekonać urzędników, że droga powstanie w przyszłości, bo przecież władze Krakowa i województwa małopolskiego podpisały umowę na budowę dojazdu do Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) Cogiteon, które powstać ma pomiędzy os. Akademickim, al. Bora-Komorowskiego i dawnym pasem startowym. Urzędnicy wytłumaczyli, że wuzetkę wydaje się dla stanu bieżącego, a nie przyszłego i jeśli drogi nie ma, to zgody też nie.

Politechnika rezygnuje z bloku Zapytaliśmy Politechnikę, jakie są dalsze plany Akopolu, czy budynek powstanie oraz, czy Akopol zamierza współfinansować powstanie drogi w tym miejscu, skoro droga ta jest niezbędna do powstania inwestycji mieszkaniowej. Okazuje się, że plany budowy bloku zostały porzucone.

- Rzecznik Politechniki nie ma uprawnień do wypowiedzi w imieniu spółki Akopol, ale w związku z tym, że pytania dotyczą terenu, będącego własnością uczelni, pozwalam sobie przekazać, że inwestycja nie będzie realizowana – odpowiedziała nam Małgorzata Syrda-Śliwa, rzeczniczka PK. To dobra wiadomość dla okolicznych mieszkańców. - Patrząc z perspektywy ostatnich 15 lat na działalność PK i jej spółki Akopol, należy podchodzić do tej deklaracji z rezerwą, ale to krok w dobrym kierunku. Póki jednak nie będzie kompleksowego zachowania zieleni, to będę z ostrożnością do tego podchodził – mówi Rafał Nowak, mieszkaniec os. Akademickiego.

Politechnika dysponuje natomiast wuzetką na budowę parkingu na obecnych terenach zielonych, na południe od klubu Kwadrat i końcówki pasa startowego. To właśnie tędy ma być poprowadzona droga do Cogiteonu. Przeciwko jej przebiegowi po terenach zielonych i tuż pod oknami bloków protestują mieszkańcy. Petycję o zmianę koncepcji dojazdu do MCN podpisało ponad 4700 osób.

Bardzo krytycznie o działaniach PK wypowiada się radny dzielnicowy Jakub Łoginow. - Uczelnia szantażuje miasto, bo chce, żeby to ono zbudowało drogę w wariancie do MCN, bez dokładania się nawet złotówki ze strony uczelni. Tymczasem to PK powinna wybudować chodniki i remontować drogę – przekonuje radny. Uczelnia w połowie marca zamknęła wspomniany betonowy łącznik Życzkowskiego z Stella-Sawickiego. Auta tamtędy nie przejadą, można tylko przejść. Co dalej z drogą do Cogiteonu? Jest raport i postulaty mieszkańców Od 12 marca do 3 kwietnia trwały konsultacje społeczne na temat dojazdu do MCN. Właśnie opublikowano raport z ich przebiegu. Urzędnicy zaproponowali koncepcję dojazdu od Stella-Sawickiego, w stronę Życzkowskiego, po obecnej drodze technologicznej, wyłożonej płytami betonowymi. Przed skrzyżowaniem z Życzkowskiego miałoby się pojawić rondo, z którego droga pójdzie dalej na północ pod klub Kwadrat, a następnie odbije w prawo, ku połączeniu z ul. Skarżyńskiego, oraz w lewo (tu miał stanąć blok Akopolu), północną stroną pasa startowego, do centrum nauki.

- W raporcie zebraliśmy głosy mieszkańców, chcieliśmy wiedzieć, jakie są ich oczekiwania. Teraz przekażemy raport projektantowi, który wypowie się, co jest możliwe, a co nie i przygotuje projekt dojazdu do MCN, wraz z okolicznym układem drogowym – mówi Michał Pyclik, rzecznik ZDMK.

Mieszkańcy postulowali przede wszystkim o zachowanie jak najwięcej terenów zielonych, zwłaszcza w otulinie pasa startowego, poprowadzenia drogi w tunelu jako przedłużenie ul. Życzkowskiego, budowy dodatkowego wjazdu i wyjazdu od al. Bora-Komorowskiego, czy zbudowanie parkingu podziemnego w sąsiedztwie centrum nauki. Niektóre postulaty się wykluczały. Np. część biorących udział w konsultacjach chciała poprowadzenia drogi od strony ul. Stella-Sawickiego wyłącznie w miejsce istniejącej drogi technologicznej, a inni postulowali odstąpienia od prowadzenia drogi od strony ul. Stella-Sawickiego. W ramach konsultacji mieszkańcy wypełniali specjalne ankiety. Zebrano tam 342 głosy.

Dojazd od Bora-Komorowskiego? Nie da się - Raport i wnioski już są, więc miasto musi wziąć pod uwagę prośby i potrzeby mieszkańców. Żeby nie wyrzucić tego do kosza, bo będzie to pogrzebanie aktywizacji mieszkańców – mówi Rafał Nowak. Jego zdaniem ZDMK powinno oddzielić dwa zadania od siebie – osobno dojazd do Życzkowskiego od Stella-Sawickiego i osobny do centrum nauki od Bora-Komorowskiego.

Już teraz urzędnicy dają jednak jasno do zrozumienia, że nikłe są szanse na jeden z głównych postulatów, czyli wjazd od strony Bora-Komorowskiego. - Ten wariant jest o wiele bardziej skomplikowany i droższy oraz nie rozwiązuje problemu komunikacyjnego od strony Życzkowskiego – dodaje Michał Pyclik.

Urzędnicy tłumaczą, że dojazd od strony Bora-Komorowskiego wymagałby wybudowania nie tylko nowej drogi dojazdowej, ale i znacznej przebudowy Bora-Komorowskiego, w tym wykonanie drugiego pasa włączania się do ruchu oraz wydłużenia istniejącego, co w zasadzie jest jednoznaczne z budową czwartego pasa ruchu aż do przystanku autobusowego. A może nie budować w ogóle…? MCN to inwestycja urzędu marszałkowskiego. Na mocy umowy urzędu z władzami Krakowa, układ drogowy zrealizuje jednak ZDMK. Droga ma być gotowa do 2022 r. Jej koszt szacowany jest na 12 mln zł, dzielony po połowie na urząd marszałkowski i urząd miasta. Jeszcze droższa jest budowa samego Cogiteonu. Szacuje się ja na 150 mln zł, a roczne koszty utrzymania na ok. 30 mln. Stąd głosy, aby w trudnych czasach, odstąpić od tej inwestycji.

- Ogólna sytuacja ekonomiczna z powodu epidemii koronawirusa jest teraz taka, że nie ma pieniędzy na takie inwestycje. Nawet jak zbudujemy centrum, a mieszkańcy nie do końca tego chcą, to zabraknie pieniędzy na transport, m.in. kolej aglomeracyjną i autobusowe połączenia w województwie, bo środki na to i Cogiteon są z tej samej puli – mówi Jakub Łoginow. Przeciwko budowie MCN kilka dni temu założył petycję. Na razie podpisało ją ok. 300 osób.