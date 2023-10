„Piszę zbulwersowana!" Wojna w Izraelu uderza w turystykę, odwołane loty i wycieczki z biurami podróży. Co z Egiptem i Jordanią?

Izrael znajduje się w stanie wojny, polskie MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. Linie lotnicze odwołują loty do Tel Awiwu, a biura podróży wycieczki do Izraela. To stresujący czas dla turystów, którzy wyrażają swoje zdenerwowanie i niepokój w mediach społecznościowych. Jak na wojnę w Izraelu zareagowały linie LOT i Wizz Air, jak popularne biura podróży Itaka i Rainbow? Czy klienci mogą liczyć na zwrot kosztów odwołanych wycieczek? Czy wyjazdy do Jordanii i Egiptu też są zagrożone? Sprawdźcie.

Itaka odwołuje wycieczki do Izraela, Egipt uznany za bezpieczny

Biuro podróży Itaka oficjalnie odwołało wycieczki do Izraela. Biuro Rainbow zapowiada, że będzie się kontaktowało indywidualnie z klientami, którzy wykupi wycieczki. Czy Egipt i Jordania też są zagrożone? irisphoto18, 123RF.com Biuro podroży Itaka odwołało wszystkie wycieczki do Izraela w październiku i listopadzie 2023, a także te wycieczki do Jordanii, których program przewidywał dłuższy pobyt w Izraelu (np. „Morze cudów i cuda nad rzeką”). Wycieczki do Egiptu odbywają się be zakłóceń, MSZ odradza tylko podróże po Synaju Północnym. W zamian za Izrael Itaka zaproponuje poszkodowanym klientom wycieczki do Omanu. Jeśli nie zdecydują się na Oman, otrzymają zwrot kosztów.

Część klientów biura niepokoi się sytuacją także w Egipcie. Jedna z użytkowniczek Facebooka napisała w komentarzu, że konsultant MSZ odradził jej wakacje w Szarm el-Szejk (położonym na Synaju, ale nie w obszarze zagrożenia wspominanym w oficjalnych komunikatach). Biuro Itaka zapewnia, że monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie, ale na razie wycieczki do Egiptu nie są odwoływane. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku eskalacji konfliktu także wyjazdy do Egiptu zostaną czasowo zawieszone.

Biuro Rainbow oficjalnie nie zmienia planów

Biuro Rainbow nie wydało na razie oficjalnego komunikatu, ale na Facebooku uspokaja klientów i twierdzi, że przedstawiciele Rainbow będą się kontaktować z osobami, które wykupiły wycieczki do Izraela z terminami wylotów „w najbliższym czasie”. Polityka biura na razie nie uwzględnia zmian rezerwacji. Jedna z klientek wyraziła na Facebooku oburzenie, że biuro wysłało jej przypomnienie o opłacie za wycieczkę do Izraela, zaplanowaną na listopad 2023 pod groźbą utraty 1400 zł zaliczki.

- Piszę zbulwersowana postawą biura turystycznego Rainbow Tours, które nadal, w dn. 9 października 2023, zażądało od nas opłaty za wycieczkę objazdową do Izraela, którą zadatkowaliśmy na listopad, pomimo stanu wojny i stanowczego odradzania władz, aby tam nie jechać.

Czy wojna uprawnia klientów biur podróży do odszkodowania?

Agata Nowak, radca prawny i mediator, prowadząca bloga „Prawo w Podróży", stworzyła wpis poświęcony sytuacji, w której wybuch wojny uniemożliwia zrealizowanie programu wycieczki. Według niej, takie zdarzenie, jako siła wyższa, to jeden z czynników, który zwalnia organizatora wycieczki z wypłacania odszkodowania lub zadośćuczynienia klientom za niezrealizowanie programu.

Jednocześnie, jeśli wojna wybuchnie w miejscu docelowym imprezy turystycznej (lub jego najbliższym sąsiedztwie) i będzie miała wpływ na przebieg wycieczki, klient może zrezygnować z wyjazdu ze zwrotem kosztów i bez uiszczania dodatkowych opłat. Także w przypadku, jeśli to biuro podróży odwoła wycieczkę, klientowi przysługuje zwrot pieniędzy. W praktyce biura podróży dążą do zmiany wycieczki na inną, w bezpieczne miejsce i w podobnej cenie, tak jak w przypadku Itaki, proponującej Oman zamiast Izraela.

Wizz Air odwołuje wszystkie loty do Izraela

PLL LOT i Wizz Air wydały pilne komunikaty dotyczące sytuacji w Izraelu. Sprawdźcie, czy wymuszone zmiany w planach podróży dotkną także was.



Na zdjęciu: polscy turyści ewakuowani z Izraela wylądowali w Warszawie, 9 października 2023. Leszek Szymański / PAP Węgierska tania linia lotnicza Wizz Air poinformowała w komunikacie prasowym, że wszystkie loty do Tel Awiwu zostają zawieszone do odwołania.

Pasażerowie, którzy planowali loty do Tel Awiwu, zostaną poinformowani o anulowaniu rejsu poprzez wiadomości e-mail i SMS. Wizz Air oferuje klientom zmianę rezerwacji lub zwrot kosztów. Jeśli chodzi o uczestników wycieczek zorganizowanych do Izraela, które miały dotrzeć do Tel Awiwu samolotami Wizz Air, przewoźnik doradza bezpośredni kontakt z organizatorami wyjazdów. W dalszym ciągu uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi władzami – zapewniono w komunikacie. - Wizz Air przeprasza za wszelkie niedogodności i podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów jest priorytetem” – dodano.

PLL LOT ostrzega pasażerów. Loty do Izraela opóźnione lub odwołane

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że także narodowy przewoźnik odwołał loty do Izraela zaplanowane na niedzielę 8 października.

Na stronie LOT opublikowano także komunikat, w którym czytamy:

„Ze względu na sytuację zagrożenia dla ruchu lotniczego rejsy PLL LOT z Tel Awiwu w najbliższych dniach mogą zostać opóźnione lub odwołane”. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego LOT zachęca pasażerów do uważnego śledzenia komunikatów, a także do weryfikacji statusu rejsów do Izraela. LOT zaproponował też pasażerom, którzy zakupili bilety do Tel Awiwu do 7 października 2023 włącznie, jedną darmową zmianę lotu lub pełen zwrot kosztów za niewykorzystane odcinki rejsu. Można zmieniać loty zaplanowane w terminie 6-14 października, zarówno odwołane, jak i nieodwołane. Nie wolno jednak zmieniać trasy podróży, a nowy rejs musi się odbyć do 30 listopada 2023. Zmian w rezerwacjach można dokonać w LOT Contact Center.

Co się dzieje w Izraelu?

W sobotę 7 października 2023 Izrael został zaatakowany przez Hamas, fundamentalistyczną organizację palestyńską, której bojownicy przeniknęli do miast na południu kraju i przeprowadzili serię uderzeń, w których zginęło ponad 200 osób. Izrael ogłosił, że jest w stanie wojny i odpowiedział atakiem na Strefę Gazy, w której zdaniem Izraelczyków mają ukrywać się członkowie Hamasu.

Z powodu eskalacji konfliktu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym stanowczo odradza Polakom wycieczki do Izraela: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju. Dla Polaków przybywających w Izraelu MSZ otworzyło specjalną infolinię pod numerem: +48 22 523 88 80.

Ministerstwo doradza także uważne śledzenie swojego profilu na X (dawniej Twitterze), gdzie publikowane będą kolejne komunikaty.

Ewakuacja Polaków z Izraela

W chwili wybuchu wojny w Izraelu przebywało ok. 900 Polaków. Jak poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, rząd zorganizował dla nich transport z powrotem do Polski. Pierwszy samolot z polskimi turystami z Tel Awiwu wylądował w Warszawie w poniedziałek 9 października nad ranem. Ok. 200 turystów zostało też przewiezionych do Egiptu i Jordanii, skąd mają zostać zabrani samolotami do Polski.