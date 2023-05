Piotr Furmanek: Papcio Chmiel to twórca, który współtworzył moją wyobraźnię

7 czerwca minie 100. rocznica urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego szerzej jako Papcio Chmiel. Kim dla Pana jest ta postać?

Dla mnie osobiście to był twórca komiksów, którymi zaczytywałem się jako dzieciak. Leżąc na dywanie przeglądałem sobie kolejne księgi, czytałem piękne abstrakcyjne historie - wpadałem do westernu, lądowałem na wyspach nonsensu czy wpadałem do obrazu. Dla mnie jest to twórca, który współtworzył moją wyobraźnię. Dzięki temu czuje się też bardziej twórczy. Bo dla wszystkich fanów czytanie komiksów autorstwa Papcio Chmiela to nie tylko frajda, ale też możliwość uczestniczenia w przygodach bohaterów i nauki nowych rzeczy, pojęć.

Miał Pan swój ulubiony komiks albo książeczkę?

Na pewno „Poprawka z geografii”. Pod koniec roku szkolnego Tytus ma mieć poprawkę z geografii Polski, Romek i A`Tomek pokazują mu nasz kraj. Był bardzo śmieszny i bardzo często do niego wracałem. „Tytus dziennikarzem” to kolejna pozycja, do której lubię wracać, choćby ze względu na walory edukacyjne jakie z sobą niosła.