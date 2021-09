Piotr Dziwok, szef ABSL: Kraków rośnie dzięki usługom dla biznesu. Pilnie potrzeba przepisów regulujących pracę zdalną. Konkurencja nie śpi Zbigniew Bartuś

- Nigdy nie wrócimy już do rzeczywistości sprzed pandemii. Po kilkunastu miesiącach jej trwania pracownicy chcą, byśmy im zapewnili możliwość pracy zdalnej. I my musimy to zrobić. Trzeba to jednak uregulować prawnie. Są kraje, jak Hiszpania, które znacznie szybciej ro zrobiły. Taka regulacja jest elementem międzynarodowej konkurencji. Apeluję zatem do polityków o przyspieszenie tych prac. Budując lepsze szanse dla pracowników, budujemy lepsze szanse dla gospodarki. Dzięki odpowiednim, nowoczesnym przepisom zyskamy m.in. możliwość angażowania pracowników z mniejszych miejscowości, którzy nie mogą lub nie chcą się przenieść do Krakowa – stwierdził Piotr Dziwok, prezes Shell Polska i szef ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, podczas debaty „Miasto i Region w erze (post)pandemicznej - od diagnozy do rozwiązań” kończącej cykl zainicjowany przez rektora krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Stanisława Mazura przy wsparciu władz miasta i regionu.