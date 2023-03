Piotr Brożek wzmocnił Świt Krzeszowice! Były wiślak w debiucie zanotował cztery asysty

39-letni Piotr Brożek, były piłkarz m.in. Wisły Kraków, 5-krotny reprezentant Polski seniorów, po prawie ośmioletniej przerwie wznowił karierę. Został zawodnikiem występującego w klasie okręgowej (grupa Kraków I) Świtu Krzeszowice. W debiucie w nowym klubie zanotował cztery asysty!

Kolekcjoner tytułów

Piotr Brożek urodził się 21 kwietnia 1983 roku w Kielcach. Jest wychowankiem tamtejszej Polonii Białogon. Po 6 latach przeszedł na rok do SMS-u Zabrze, a w 1998 roku trafił do Wisły Kraków, w której grał - nie licząc wypożyczenia do ŁKS-u Łódź i Górnika Zabrze - do 2010 roku. Zdobył pięć tytułów mistrza Polski, trzy wicemistrza kraju, dwa Puchary Polski i jeden Superpuchar Polski. Potem trafił do tureckiego Trabznosporu, a następnie do Lechii Gdańsk. W sezonie 2013/2014 ponownie występował w Wiśle, a w następnym w Piaście Gliwice. Karierę zakończył w 2015 roku. Lewy obrońca/pomocnik - brat-bliźniak Pawła, innej legendy „Białej Gwiazdy" - rozegrał w Wiśle 247 meczów, w tym 178 w ekstraklasie, strzelając 16 bramek (11 w najwyższej klasie rozgrywkowej).

Powrót po 8 latach

Po prawie 8 latach przerwy ponownie został uprawniony do gry. Treningi w Świcie Krzeszowice - zajmującym piąte miejsce na półmetku rozgrywek krakowskiej klasy okręgowej (grupa I) - rozpoczął w lutym. Powinien być dużym wzmocnieniem klubu, który obchodzi 100-lecie i marzy, by piękny jubileusz uczcić awansem do V ligi (do lidera Piliczanki i wicelidera KS Olkusz ma po 5 punktów straty).

W debiucie w Świcie - kontrolnym meczu rozegranym 4 marca na sztucznej murawie w Trzebini z Wolanką Wola Filipowska (chrzanowska klasa A), wygranym 5:2 (1:0), zaliczył cztery asysty! Ponownie swe umiejętności powinien zaprezentować w kolejnym sparingu, zaplanowanym na 11 marca na którymś boisku ze sztuczną nawierzchnią, ze Sportowcem Modlniczka (krakowska klasa A, grupa II).

Nie tylko doświadczenie...