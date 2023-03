Piły już gotowe. Krakowscy urzędnicy planują karczowanie. Chodzi o wiele drzew

Oto pełny komunikat ZZM:

"To zawsze trudne decyzje i trudne informacje. Sprawa dotyczy więcej niż jednego drzewa, w tym niestety również okazów dużych, dlatego oprócz standardowej, cyklicznej informacji na BIP ZZM chcemy przekazać ją również tutaj wskazując powody decyzji.

Do końca miesiąca przy ul. Łokietka w Kraków PL na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa prowadzone będą działania wycinkowe oraz świadkowania drzew.

Powyższa decyzja dotyczy 15 drzew, z których 6 zostanie wyciętych ze względu na bardzo zły stan fitosanitarny i stwarzane niebezpieczeństwo, a 9 okazów pozostawionych w formie tzw. drzew świadków.

Drzewa, które zostaną wycięte to jedna wiśnia ptasia oraz 5 klonów jesionolistnych. Są to drzewa zamierające, z widocznymi śladami żerowania owadów, z bardzo mocnym posuszem, a także z widocznymi na pniach owocnikami grzybów pasożytniczych. Zaobserwowano również liczne nieprawidłowości dotyczące pni drzew takie jak zrakowacenia, ubytki wgłębne, czy pęknięcia szczelinowe z wypróchnieniami. Z uwagi na naturalny charakter tego miejsca kłody wyciętych drzew pozostaną na miejscu do naturalnego rozkładu w formie martwego drewna.